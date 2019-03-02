2019-03-02T11:30:38+03:00
Звезды

Ирина Богачева отмечает восьмидесятилетие

С юбилеем оперную певицу поздравил Александр Беглов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сейчас почетная петербурженка преподает, возглавляя в альма-матер кафедру сольного пения. Фото: Мариинский театрСейчас почетная петербурженка преподает, возглавляя в альма-матер кафедру сольного пения. Фото: Мариинский театр
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Сегодня, 2 марта, оперной певице Ирине Богачевой исполняется восемьдесят лет. С юбилеем знаменитое меццо-сопрано поздравляет весь Петербург.

– Ваша жизнь и творчество – вдохновляющий пример преданного служения оперному искусству и любви к родному городу, – обращается в имениннице врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Миллионы поклонников по всему миру ценят Ваш артистизм, обаяние и внутреннюю энергетику. Ваш неповторимый голос и высочайшее исполнительское мастерство стали культурным достоянием нашей страны. Крепкого здоровья, вдохновения и новых свершений!

Ирина Петровна – коренная ленинградка, окончила Ленинградскую консерваторию. На сцене Кировского театра дебютировала в1964 году с партией Полины в «Пиковой даме». После победы на Международном конкурсе вокалистов в Рио-де-Жанейро в 1967-ом стажировалась в «Ла Скала», а в 1969-ом впервые выступила там.

В Мариинке талант Богачевой оживил около трех десятков ролей, от Кармен до Марины Мнишек. А образ Графины в «Пиковой даме» стал визитной карточкой артистки и образцом для начинающих вокалистов.

Сейчас Народная артистка СССР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней и ордена Дружбы народов, почетная петербурженка преподает, возглавляя в альма-матер кафедру сольного пения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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