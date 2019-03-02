Петербуржец продает «нечто» за десять миллионов рублей
Пытаетесь добиться дома «изысканного арт-декора»? А, может, создаете «художественную футуристическую инсталляцию»? Тогда Вам к Игорю из Петербурга. У мужчины есть «нечто непонятное», которое справится с этими задачами.
Объявление висит в сети уже полмесяцаФото: Скриншот сайта
Фото: Скриншот сайта
– Это деталь то ли от древнего двигателя, то ли от древней пушки, то ли от какого-то древнего механизма, то ли вообще от инопланетного корабля, – пояснил Игорь в свое объявлении на «Авито». – В любом случае, это какой-то древний артефакт или раритет, существующий в единственном экземпляре. По крайней мере, мне еще один такой экземпляр неизвестен.
Весит чудо-объект 22 кило. Фото: «Авито»
Загадочное «нечто» было вмуровано в стену дома 1810 году постройки. Объект «то ли из чугуна, то ли из стали» весит 22 килограмма.
За удивительную находку хозяин просит – и больше, ни меньше – 9,99 миллиона рублей. Но, похоже, ажиотажа на «нечто» пока нет, ведь объявление висит на сайте уже полмесяца.
Материал предмета также загадочен. Фото: «Авито»
Пользователи сети считают, что это просто старый плашкодержатель – инструмент для нарезки резьбы, и планируют составить Игорю конкуренцию: «кто ж знал, что они по десять миллионов стоят!».
ИСТОЧНИК KP.RU