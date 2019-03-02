Прощание с Жоресом Алферовым начнется в 11:00

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-02T17:17:22+03:00

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В Петербурге собрали комиссию по организации похорон нобелевского лауреата Жореса Алферова. Ее возглавил врио губернатора города Александр Беглов, заместители председателя комиссии – вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин и председатель городского Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

– Церемония прощания (гражданская панихида) состоится во вторник, 5 марта, с 11:00 до 13:00, – уточнили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Как ранее сообщала «Комсомолка», прощание с легендарным физиком пройдет в Санкт-Петербургском научном центре РАН (Университетская набережная, дом 5). Похоронят ученого на Комаровском кладбище, рядом с могилами его родных.

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Жорес Алферов, человек, сохранивший лицо в эпоху перемен

Умер Жорес Алферов, и мы все сегодня испытываем чувство, как если бы до наших дней дожил Юрий Гагарин (он на четыре года моложе Алферова), и пришла бы новость, что он тихо скончался в своей постели. То, чем мы гордимся, то, что позволяет нам чувствовать себя великой нацией, стало из живого человека символом. Жорес Алферов сделал эпоху, в которой нам не было стыдно за свою страну. В США реформировали школьное образование, чтобы догнать русских. Многие говорят, что американцы не были на Луне – но ни у кого не повернется язык заявить, что первыми Луны достигли не наши ракеты. И Луны, и Венеры, и Марса. Советские технологии пытались распознать и украсть, читая журнал «Наука и техника». Страна, опустошенная самой страшной в истории войной, вдруг показала достижения, которые навсегда останутся в истории цивилизации. Именно что в истории. В историю ушел и Жорес Алферов (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/694989" frameborder="0"></iframe> Умер Жорес Алфёров.

ИСТОЧНИК KP.RU