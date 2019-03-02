2019-03-02T19:13:43+03:00
Общество

Депутаты просят не проводить «Алые паруса» в день начала Великой Отечественной войны

Устроить праздник выпускников планируют в ночь на 22 июня
Анна ПОСЛЯНОВА
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Если перенести торжество не удастся, парламентарии просят окончить его раньше полуночиЕсли перенести торжество не удастся, парламентарии просят окончить его раньше полуночиФото: Олег ЗОЛОТО
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Не успели петербургские власти назначить дату проведения главного праздника всех выпускников страны «Алые паруса», как появились сложности. Торжество предварительно наметили на ночь с 21 на 22 июня, но депутат Денис Четырбок напомнил Смольному об истории.

– 22 июня в России – День памяти и скорби, – пояснил Четырбок. – Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом – это, мягко говоря, неправильно.

По традиции, «Алые паруса» проводят в ночь на субботу, ближайшую к самой светлой белой ночи (в двадцатых числах июня). В этом году она выпадает на 22 июня. Торжества оканчиваются полуночны фейерверком.

– Если изменить дату проведения праздника по объективным причинам не удастся, то можно было бы запустить салют до наступления 22 июня, например, 21 июня в 23:00, – предлагает депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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