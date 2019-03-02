Ветер сдул на прохожую эмблему с вывести торгового комплекса

2 Март 21:18 2019-03-02T21:18:10+03:00

Против стихии не устоял парус. Фото: ТК «МаксиСопот»

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Натиска сильного петербургского ветра не вынесла рекламная конструкция на торговом комплексе «МаксиСопот», что у станции метро «Приморская». Эмблема торгового центра – красный парус – и впрямь наполнился воздухом и полетел вниз. Прямо на проходящую мимо женщину.

– Часть рекламного щита упала на прохожую, заявка поступила днем, – сообщил «Комсомолке» начальник пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка. – Была вызвана «Скорая помощь», но от госпитализации женщина отказалась, так как серьезных травм не получила.

К счастью, парус всего лишь задел женщине ногу. Пострадавшая отделалась глубокой царапиной.

В администрации торгового комплекса «МаксиСопот» прокомментировать ситуацию оперативно не смогли.

Сегодня, по данным Северо-Западного Росгидромета, порывы ветра достигали пятнадцати и даже восемнадцати метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU