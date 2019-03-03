У Жителя Петербурга угнали Maserati Levante за пять миллионов рублей
Силовики возбудили уголовное дело
Maserati Levante похитили в Петербурге Фото: Maserati
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В Санкт-Петербурге продолжаются угоны элитных иномарок. Большой куш сорвали преступники в Приморском районе. Там неизвестные похитили Maserati Levante 2017 года выпуска.
- В полицию поступило заявление от 28-летнего гражданина о то, что от дома по Богатырскому проспекту неизвестный похитил автомобиль, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ущерб составил 5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Сейчас полицейские разыскивают преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU