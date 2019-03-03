В Петербурге маршрутка снесла светофор, который упал на прохожего

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-03T17:58:38+03:00

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Авария произошла на Ленинском проспекте. Водитель маршрутки на полном ходу влетел в светофор, стоявший возле остановки. От мощного удара железная конструкция рухнула прямо на прохожего.

- Водитель маршрутки не справился с управлением, - рассказывают очевидцы. - Пострадал один человек, вызвали "скорую помощь".

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. Очевидцы же разделились на два лагеря. Одни утверждают, что причиной аварии стала непогода. Другие, что ДТП произошло из-за лихого водителя.

В аварии разбирается ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU