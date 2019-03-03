В Петербурге маршрутка снесла светофор, который упал на прохожего
Пострадавшим занимаются врачи
Маршрутка снесла светофор Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Авария произошла на Ленинском проспекте. Водитель маршрутки на полном ходу влетел в светофор, стоявший возле остановки. От мощного удара железная конструкция рухнула прямо на прохожего.
- Водитель маршрутки не справился с управлением, - рассказывают очевидцы. - Пострадал один человек, вызвали "скорую помощь".
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. Очевидцы же разделились на два лагеря. Одни утверждают, что причиной аварии стала непогода. Другие, что ДТП произошло из-за лихого водителя.
В аварии разбирается ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU