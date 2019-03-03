В Петербурге станцию метро Гражданский проспект закрывали на проверку
Опасных предметов там не обнаружили
В метро нашли бесхозный предметФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге силовики провели очередную проверку в городском метро. На этот раз забытый пакет нашли на станции Гражданский проспект. Остановку поездов на время там пришлось прекратить.
- Станция метро Гражданский проспект закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщают очевидцы.
Чуть в метро сообщили, что никаких опасных предметов не нашли. Сейчас станция метро уже открыта.
ИСТОЧНИК KP.RU