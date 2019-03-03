2019-03-03T20:02:30+03:00
Общество

В Петербурге станцию метро Гражданский проспект закрывали на проверку

Опасных предметов там не обнаружили
Роман ЛЯЛИН
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В метро нашли бесхозный предметВ метро нашли бесхозный предметФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге силовики провели очередную проверку в городском метро. На этот раз забытый пакет нашли на станции Гражданский проспект. Остановку поездов на время там пришлось прекратить.

- Станция метро Гражданский проспект закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщают очевидцы.

Чуть в метро сообщили, что никаких опасных предметов не нашли. Сейчас станция метро уже открыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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