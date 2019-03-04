Русский музей будет продавать сумки и футболки с принтами украденной картины Куинджи

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-04T09:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Русский музей решил, что называется, «хайпануть» - сыграть на популярности картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, которую недавно похищали с выездной выставки в Третьяковской галереи. Решив ковать железо не отходя от кассы, музейщики выпустили сувениры с красочными принтами.

- Мы запустили особенную сувенирную линейку по мотивам картины. Надеемся, что эти предметы подарят хорошее настроение, вдохновят на будущие путешествия, и просто расскажут миру о вашей любви к русскому искусству, - сообщает пресс-служба Русского музея.

В коллекции представлены: футболка, плащ-накидка с капюшоном, фартук с прихватками и две холщовые сумки. Изображение вещей музейщики разместили в своем «Инстаграме».

Также, сегодня, 4 сарта, возвращенное в родные стены полотно Куинджи будет представлено широкой публике. Но не вживую, а через трансляцию в Интернете. Реставраторы музея расскажут о состоянии картины. В экспозиции «Ай-Петри. Крым» появится чуть позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU