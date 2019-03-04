Прокуратура потребовала вернуть декор на фасад дома на Малой Посадской

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-04T11:33:28+03:00

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Прокуратура Петроградского района откликнулась на призыв журналистов и призвала к ответу строителей, делавших ремонт на фасаде дома по Малой Посадской улице. В результате работ «специалистов», охраняемое здание лишилось своего исторического вида.

- При проведении капитального ремонта фасадов объекта в результате неправомерных действий подрядных организаций декоративные элементы утрачены и заменены на плоскостной декор, созданный по шаблонам, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Надо сказать, что дом номер 17, литера «А» по Малой Посадской улице является объектом культурного наследия регионального значения «Лицевой корпус», входит в состав «Дома Риц а-Порта» и охраняется КГИОПом.

Ранее о том, что строители сбили объемный декор и «прилепили» на его место плоское подобие лепнины, сообщали обеспокоенные петербуржцы. Результаты проверки прокуратуры переданы в полицию для возбуждения дела по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

ИСТОЧНИК KP.RU