В Колпино на улице Братьев Радченко лопнула труба с кипятком

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-04T11:51:13+03:00

В Колпино на пересечении улиц Ленина и Братьев Радченко прорвало трубу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Густой пар и потоки горячей воды на асфальте с утра 4 марта могли наблюдать жители Колпино. Это на улице Братьев Радченко прорвало трубу с кипятком. Автомобилисты не рискнули ехать сквозь стену пара и развернулись. Вскоре проезд по дороге перекрыла полиция.

- Технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 800 мм с вытеканием теплоносителя нам поверхность было выявлено в районе 10:00 4 марта. По состоянию на 11:00 специалисты работают над локализацией дефекта, - сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Чтобы не оставить местных жителей без горячей воды, энергетики пытаются перевести дома, попавшие в зону аварии, на резервную схему.

В «ТЭКе» призывают колпинцев держаться подальше от места аварии и ни в коем случае не заходить за сигнальные ленты. При этом в компании напоминают, что обслуживают коммуникации, несмотря на то, что те находятся в собственности сторонней организации-банкрота.

ИСТОЧНИК KP.RU