При БДТ могут создать попечительский совет

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-04T13:06:17+03:00

У петербургского БДТ имени Товстоногова может появиться попечительский совет. Фото: Александр ГЛУЗ

А накануне Большой драматический театр имени Товстоногова отметил свое 100-летие

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Весь цвет театральной общественности Петербурга собрался накануне в БДТ имени Товстоногова. Здесь, в торжественной обстановке, артисты. Режиссеры, персонал и гости театра отмечали его вековой юбилей.

- БДТ всегда отражал ум и душу – то, чем всегда славился город на Неве, - приводит слова врио губернатора Петербурга пресс-служба Смольного.

Также Александр Беглов предложил художественному руководителю БДТ создать попечительский совет театра. Сам Андрей Могучий согласился, заявив, что такая необходимость есть.

Не оставил без внимания юбилей театра и первые лица государства. Владимир Путин и Дмитрий Медведев прислали поздравительные телеграммы, которые были зачитаны со сцены. А лично на мероприятии присутствовали министр культуры России Владимир Мединский и полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

По случаю юбилея БДТ памятные знаки «За заслуги перед Санкт-Петербургом» получили Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и Георгий Штиль.

ИСТОЧНИК KP.RU