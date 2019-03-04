2019-03-04T16:17:39+03:00
Происшествия

У петербургской дальнобойщицы-блогера украли документы и телефон в прямом эфире

Женщина вела видео-трансляцию, когда неизвестный мужчина разбил стекло в машине и забрал ее вещи [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге у дальнобойщицы-блогера украли телефон прямо во время стрима из машиныВ Петербурге у дальнобойщицы-блогера украли телефон прямо во время стрима из машиныФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге жертвой автомобильного грабителя стала блогер и дальнобойщица Светлана Новикова. В минувшую пятницу, 1 марта, в центре Северной столицы у нее из машины неизвестный человек украл деньги, документы и телефон. При этом в момент кражи смартфон снимал все происходящее и транслировал все это в интернет.

- Эта обезьяна не просто украла все мои деньги, она украла даже возможность их заработать, - со злостью и отчаянием написала в соцсети блогерша.

Кража произошла в тот момент, когда Светлана выходила из машины. На видео слышан звук бьющегося стекла, а затем все вокруг быстро меняется. В какой-то момент, человек, схвативший телефон, заглянул в него, и камера успела снять его лицо. Таким образом у дальнобойщицы появилось фото подозреваемого вора.

Кража телефона из машины блогера в Петербурге .Видео: Светлана Новикова

Из-за инцидента блогер не может теперь работать. В руках у вора оказались такие важные документы, как карточка водителя, водительские права, паспорт и СНИЛС. После обращения в полицию, отважная женщина самостоятельно пытается разыскать свои документы, надеясь, что вор просто выкинул их где-нибудь на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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