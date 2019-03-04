У петербургской дальнобойщицы-блогера украли документы и телефон в прямом эфире
В Петербурге жертвой автомобильного грабителя стала блогер и дальнобойщица Светлана Новикова. В минувшую пятницу, 1 марта, в центре Северной столицы у нее из машины неизвестный человек украл деньги, документы и телефон. При этом в момент кражи смартфон снимал все происходящее и транслировал все это в интернет.
- Эта обезьяна не просто украла все мои деньги, она украла даже возможность их заработать, - со злостью и отчаянием написала в соцсети блогерша.
Кража произошла в тот момент, когда Светлана выходила из машины. На видео слышан звук бьющегося стекла, а затем все вокруг быстро меняется. В какой-то момент, человек, схвативший телефон, заглянул в него, и камера успела снять его лицо. Таким образом у дальнобойщицы появилось фото подозреваемого вора.
Кража телефона из машины блогера в Петербурге .Видео: Светлана Новикова
Из-за инцидента блогер не может теперь работать. В руках у вора оказались такие важные документы, как карточка водителя, водительские права, паспорт и СНИЛС. После обращения в полицию, отважная женщина самостоятельно пытается разыскать свои документы, надеясь, что вор просто выкинул их где-нибудь на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU