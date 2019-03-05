Прогноз погоды на 5 марта в Санкт-Петербурге: Мокрый снег, метель

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-05T07:50:35+03:00

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Петербургские коммунальные службы находятся в легком шоке. Только-только они практически очистили город от последствий сильных, почти аномальных снегопадов, которые накрыли Северную столицу в январе-феврале, как снова все замело.

- Ночью и утром 5 марта в Петербурге сильный снегопад. Днем снег, мокрый снег, слабая метель. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха 0…-2 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но самая актуальная на данный момент информация, в особенности для автомобилистов – состояние дорог. И проезжие части, и тротуары завалены снегом, под которым гололед. Поскользнуться и упасть проще простого.

На трассах также скользко и вдобавок присутствует накат. А в большинстве случаев проезд осложнен из-за снега, который не успели убрать коммунальщики. Зато на среду, 6 марта, природа сделает передышку и не станет мучить Петербург «мокрыми» метелями и осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU