2019-03-05T12:29:56+03:00
Спорт

Из-за игры «Зенит»-«Вильярреал» в Петербурге ограничат движение транспорта

Матч состоится в четверг, 7 марта, на стадионе на Крестовском острове
Петр КИБЕР
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7 марта, в день игры, рядом со стадионом на Крестовском сострове ограничат движение.7 марта, в день игры, рядом со стадионом на Крестовском сострове ограничат движение.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Уже совсем скоро – через два дня, петербургский «зенит» вновь сыграет в Лиге Европы. Первая встреча двухматчевой дуэли с испанским «Вильярреалом» пройдет 7 марта на «Газпром Арене». И традиционно в день игры в городе вводятся ограничения для движения транспорта.

- В день игры запретят въезд на Яхтенную улицу с улицы Савушкина до Приморского проспекта, а также на Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Также будут закрыты для движения улица Савина от Петровской площади к Большому Петровскому мосту и часть улицы Рюхина от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

Кроме этого на некоторых улицах вблизи стадиона в Приморском и Петроградском районах будет действовать запрет на остановку и стоянку машин.

Но это будет в четверг, а в среду, за сутки до матча, «Зенит» и «Вильярреал» проведут открытые тренировки на стадионе. И настрой у сине-бело-голубых самый боевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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