2019-03-05T15:07:28+03:00
Происшествия

Снегоуборщик снес зеркала припаркованных машин в Московском районе Петербурга

Водители обнаружили вмятины и трещины на автомобилях [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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От уборки снега пострадали зеркала у припаркованных автомобилей на Ленсовета в ПетербургеОт уборки снега пострадали зеркала у припаркованных автомобилей на Ленсовета в ПетербургеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Петербурге вновь снегопад. Чтобы это снова не превратилось в коллапс, 5 марта коммунальщики активно принялись за работу. Однако от такой рьяной уборки снега на улице Ленсовета в Московском районе Петербурге пострадали припаркованные автомобили. Водители теперь разводят руками и не знают, куда им обращаться и кто будет платить за ремонт.

- Никакого знака о том, что будет проходить уборка - не было. Припарковался на два часа, бегал в поликлинику. Вернулся – у моей машины вмят багажник и треснул бампер, - рассказал «КП в Петербурге» владелец одной из пострадавших автомобилей.

Мужчина опубликовал в сети видео, на котором вдоль дороги припаркованы машины с выгнутыми и поврежденными боковыми зеркалами. На некоторых видны царапины, небольшие сколы. Сбоку машины завалены снегом, а рядом по дороге видны следы тяжелой снегоуборочной техники.

Припаркованные машины на Ленсовета пострадали от уборки снега в Петербурге .

Петербуржец, чья машина оказалась повреждена, вызвал на место сотрудников ДПС для фиксации повреждений. Однако на вопрос, что с этим делать дальше, со слов пострадавшего, лишь развели руками и сказали, что бороться за справедливость бесполезно.

- Ремонта тысяч на 30, - расстроено сказал мужчина.

В данном случае не всегда страховая компания может покрыть расходы. В случае, если это ОСАГО, нужен второй участник ДТП. Остальных автомобилистов, чьи машины пострадали на Ленсовета, тоже ждет неприятный сюрприз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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