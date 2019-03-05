В петербургском метрополитене рассказали о навигации в подземке

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-05T15:57:02+03:00

Система указателей в метро должна быть понятной для пассажира из любой страны

Изменить размер текста: A A

Бывает, заходя в метро в другом городе или даже стране, поначалу теряешься. Куда идти? Потом смотришь по сторонам и видишь указатели, подсказывающие, как добраться из точки «А» в точку «Б». В метро Петербурга рассказали о своей навигации, которая помогает пассажирам ориентироваться в сложной паутине подземных линий и переходов.

- Новую концепцию информационной и пространственно ориентирующей среды в Петербургском метрополитене применили а 2008 году, когда открылась станция «Волковская». Тогда был изменен принцип подачи визуальной информации, - рассказали в пресс-службу подземки Северной столицы.

В Петербургском метро стали знаки с разной информацией разделять разными цветами, появились пиктограммы, все надписи и названия стали дублироваться на английском языке, в том числе и схемы линий метрополитена.

Также на каждой станции можно увидеть карту города, на которой отмечено место, в котором человек сейчас находится с указателем «Вы здесь».

ИСТОЧНИК KP.RU