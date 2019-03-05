В Петербурге найден самый долгий светофор

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-05T15:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Невероятно долгий светофор нашли жители Петербурга в Адмиралтейском районе. Он находится на Лоцманской улице. Для того, чтобы перейти дорогу в этом месте, пешеходу надо подойти, нажать на специальную кнопку, которое зажигает табло с временем ожидания и… свободное время потратить с пользой.

- Семь минут! Ровно столько длится фаза светофора через пустую двухполосную улицу, - поделились находкой «ВКонтакте» житель Петербурга .

За такое продолжительное время ожидания пешеходы могут почитать книжку, просмотреть все новости в социальных сетях, поговорить по телефону со старым другом, решить какие-то вопросы. Причем, на Лоцманской улице, как правило, движение автомобилей не особо активное. Поэтому некоторые пешеходы не выдерживают и перебегают дорогу на свой страх и риск, удостоверившись, что автомобилей поблизости нет.

Из каких соображений в этой части дороги установлен такой светофор, пока еще не ясно. Зато он помогает притормозить петербуржцам для того, чтобы семь минут потратить на что-нибудь важное и отвлечься от жизни на бегу.

ИСТОЧНИК KP.RU