В Петербургской гимназии загорелась проводка

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-05T18:35:10+03:00

После возгорания в учебном заведении все школьники были быстро эвакуированы [фото]

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В Адмиралтейском районе Петербурга днем во вторник, 5 марта, была эвакуирована школа. В 272 гимназии школьники организованным строем поспешили на улицы, прихватив куртки и личные вещи. На этот раз тревога была не ложная. В спортивном зале учебного заведения загорелась проводка.

- Слава богу все обошлось без жертв и детки дома. И все же учебная эвакуация не проходит даром. Дети сказали, что все прошло относительно спокойно, хотя и запах гари, и возгорание, и задымление было, - рассказала в социальных сетях мать одних из учеников гимназии.

В сети также появилась фотография, на которой ученики покидают школу по немного задымленной лестнице. По словам очевидцев, проводку удалось потушить быстро огнетушителем еще до приезда пожарных. Однако дым от нее распространился по спортивному залу.

Дым заволок спортзал и коридоры петербургской школыФото: СОЦСЕТИ

Все ученики находятся в безопасности, по домам. Никто не пострадал. Спасательные службы проведут проверку и выяснят причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU