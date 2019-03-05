К новому учебному году в Петербурге откроют пять школ и пять детских садов

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-05T18:47:49+03:00

К новому учебному году в Петербурге построят пять школ и пять детских садов Фото: Артем КИЛЬКИН

1 сентября 2019 года свои двери должны будут открыть новые учебные заведения

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В Петербурге во вторник, 5 марта, в Смольном обсудили ход строительства общеобразовательных учреждений. 1 сентября 2019 года юные жители Петербурга должны будут выстроиться в линейки во дворах пяти новых школ. Также в городе планируется открытие пяти детских садов.

- До начала учебного года 2019-2020 в Петербурге должны ввести в эксплуатацию пять школ на 2925 мест, - сообщили в Смольном.

Так новые учебные заведения появятся в поселке Металлострой, в квартале 25А Шувалово-Озерки, на участке бывшего предприятия «Ручьи», на Введенской улице и детской школы искусств в городе Ломоносов на Ораниенбаумском проспекте.

Детские сады на 810 мест в общей сложности откроются на Шуваловском проспекте, Южном шоссе, Ленинском проспекте, улице Мира, Пискаревском проспекте и Зеленогорске.

Также до конца 2019 года откроются еще восемь детских садов в Приморском, Красногвардейском, Невском, Красносельском, Фрунзенском, Выборгском и Василеостровском районах и три школы в Кировском, Красносельском и Московском районах.

На совещании было принято решение проводить каждую неделю фотоотчет процесса строительства до тех пор, пока они не будут введены в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU