Россияне назвали Петербург лучшим городом для путешествий на 8 марта в Европе

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-06T08:14:20+03:00

Россияне выбрали Петербург лучшим, для поездки на 8 марта. Есть ощущение, что про погоду в городе они не знают. Фото: Артем КИЛЬКИН

В проведенном специалистами туриндустрии опросе, город на Неве обошел даже Париж

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На носу 8 марта – Международный женский день, в который прекрасной половине человечества принято делать приятное. Кто-то подарит своей жене букетик тюльпанов или мимозы, кто-то колечко с бриллиантом (в ответ на носки и пену для бритья на 23 февраля), а кто-то повезет любимую отдыхать. И самым желанным направлением для такого путешествия стал Санкт-Петербург.

- В десятку лучших городов для путешествий на 8 Марта вошли Санкт-Петербург, Париж, Сочи, Рим, Астана, Москва, Ярославль, Минск, Прага и Ялта, - сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

В опросе, который провели специалисты туриндустрии, город на Неве набрал 22 процента - на четыре больше, чем «столица любви» Париж. Третье место занял теплый Сочи (10 процентов).

Впрочем, на результаты голосования наверняка повлияли и финансовые возможности россиян. Кто бы не хотел устроить романтическое путешествие в Париж? Но перелет, визы, подорожавший евро... Петербург ближе, да и как-то роднее.

И пусть синоптики обещают на 8 марта слякоть, поздравить любимых женщин как следует, это не помешает. И не так важно где – главное от души.

ИСТОЧНИК KP.RU