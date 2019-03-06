Вице-губернатор Бондаренко поручил коммунальщикам очистить крыши от снега

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-06T08:24:23+03:00

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Дороги почти убрали – самое время приниматься за крыши. Вечером 5 марта в режиме видеоконференции, прошло оперативное совещание, посвященное уборке города от выпавшего снега. И если в первую очередь коммунальные службы числили дроги и тротуары, то теперь пришла пора взяться за крыши.

- Николай Бондаренко обозначил, что на 18:00 все основные магистрали города приведены в эксплуатационное состояние, техника выходит на ночную работу, и теперь особое внимание необходимо уделить уборке дворов и кровель, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Всего, за прошедшие вторник, по словам глав районных администраций, промышленные альпинисты и примкнувшие к ним дворники очистили от снега крыши 1124 домов. Но, разумеется, зданий в Петербурге гораздо больше. И на многих из них скопился снег и висят сосульки, поэтому работа продолжится и сегодня. Благо снегопадов пока не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU