2019-03-06T08:43:17+03:00
Общество

Город выделит 3 миллиона для НКО, работающих с ВИЧ-инфицированными

А также для общественных организаций, помогающих больным гепатитом В и С
Петр КИБЕР
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Власти Петербурга субсидиями поддержат НКО, работающие с инфцированными ВИЧ и гепатитами людьми.Власти Петербурга субсидиями поддержат НКО, работающие с инфцированными ВИЧ и гепатитами людьми.Фото: Дарья Вострикова
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Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. И в переносном смысле и в прямом. Стоит заболеть, и траты на лечение моментально опустошают кошелек. Даже обычная простуда встает в копеечку, а что говорить о более серьезных диагнозах, таких как ВИЧ или гепатит.

- 3 миллиона рублей выделит город в 2019 году на поддержку некоммерческих организаций (НКО), работающих с ВИЧ-инфицированными и больными гепатитами В и С, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Деньги, выделенные общественным организациям, будут потрачены на три основных направления:

- Подготовка консультантов из числа ВИЧ-инфицированных. Обеспечение их работы в учреждениях, где обслуживают ВИЧ-инфицированных людей.

- Профилактика ВИЧ-инфекции и социально-психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных женщин, в том числе находящихся в местах лишения свободы.

- Предоставление социально-правовых услуг лицам, с положительным ВИЧ-статусом и инфицированных гепатитами В и С.

Справка «КП»:

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. Поражает иммунную систему и может перейти в крайнюю форму - СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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