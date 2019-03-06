Город выделит 3 миллиона для НКО, работающих с ВИЧ-инфицированными
Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. И в переносном смысле и в прямом. Стоит заболеть, и траты на лечение моментально опустошают кошелек. Даже обычная простуда встает в копеечку, а что говорить о более серьезных диагнозах, таких как ВИЧ или гепатит.
- 3 миллиона рублей выделит город в 2019 году на поддержку некоммерческих организаций (НКО), работающих с ВИЧ-инфицированными и больными гепатитами В и С, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
Деньги, выделенные общественным организациям, будут потрачены на три основных направления:
- Подготовка консультантов из числа ВИЧ-инфицированных. Обеспечение их работы в учреждениях, где обслуживают ВИЧ-инфицированных людей.
- Профилактика ВИЧ-инфекции и социально-психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных женщин, в том числе находящихся в местах лишения свободы.
- Предоставление социально-правовых услуг лицам, с положительным ВИЧ-статусом и инфицированных гепатитами В и С.
Справка «КП»:
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. Поражает иммунную систему и может перейти в крайнюю форму - СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.
ИСТОЧНИК KP.RU