8 марта станция метро «Технологический институт» изменит режим работы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-06T11:08:08+03:00

В метро поздравят женщин с 8 марта и на праздник закроют вестибюль станции "Технологический институт 1". Фото: Артем КИЛЬКИН

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На носу у петербуржцев длинные выходные. Благодаря Международному женскому дню пятница, 8 марта будет нерабочим. Но, в том числе из-за праздников изменится и работа городской подземки.

- В связи с праздничными мероприятиями изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Технологический институт 1». 8 марта 2019 года вестибюль будет закрыт для входа и выхода пассажиров, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

В руководстве подземки предлагают горожанам заранее планировать маршруты поездок. Но кроме этой маленькой неприятности подземка подарит милым дамам хорошее настроение. К 8 марта вагоны, а также балюстрады эскалаторов метро специально украсили поздравительными плакатами.

А кроме того по громкой связи 22 раза в день транслируется звуковой ролик с добрыми и теплыми словами в адрес прекрасной половины человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU