В Сестрорецке обрушился фасад памятника архитектуры «Дача Кочкина»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-06T13:56:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Красивейшие деревянные особняки, которыми гордился Сестрорецкий курорт в начале прошлого века, постепенно исчезают с лица земли. Где-то дома разрушаются от старости, а иные горят, освобождая место под строительство элитных коттеджей. Даже там, где власти следят за домами, ситуация печальная.

- Комитет по охране памятников (КГИОП) зафиксировал очередное обрушение фасада памятника архитектуры «Дача Кочкина», - сообщает пресс-служба комитета.

Деревянное здание постройки 1906-1909 годов разрушается уже давно. Так, после расселения в 2018 году, которое произошло из-за аварийного состояния дома, почти сразу же рухнула часть фасада.

При этом еще в феврале 2018 года КГИОП выдал предписание жилищникам Курортного района провести противоаварийные работы и подготовить сметную документацию на восстановление дома, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В КГИОПе надеются, что включение здания в программу «аренда за рубль» поможет спасти памятник от исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU