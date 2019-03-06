В Сестрорецке обрушился фасад памятника архитектуры «Дача Кочкина»
Красивейшие деревянные особняки, которыми гордился Сестрорецкий курорт в начале прошлого века, постепенно исчезают с лица земли. Где-то дома разрушаются от старости, а иные горят, освобождая место под строительство элитных коттеджей. Даже там, где власти следят за домами, ситуация печальная.
- Комитет по охране памятников (КГИОП) зафиксировал очередное обрушение фасада памятника архитектуры «Дача Кочкина», - сообщает пресс-служба комитета.
Деревянное здание постройки 1906-1909 годов разрушается уже давно. Так, после расселения в 2018 году, которое произошло из-за аварийного состояния дома, почти сразу же рухнула часть фасада.
При этом еще в феврале 2018 года КГИОП выдал предписание жилищникам Курортного района провести противоаварийные работы и подготовить сметную документацию на восстановление дома, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В КГИОПе надеются, что включение здания в программу «аренда за рубль» поможет спасти памятник от исчезновения.
ИСТОЧНИК KP.RU