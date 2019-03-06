Улицу Пионерстроя в Красносельском районе присоединят к КАДу

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-06T16:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Через некоторое время в Красносельском районе Санкт-Петербурга появится еще один выезд на Кольцевую автодорогу. До КАДа продлят улицу Пионерстроя. Проект развития дорожной сети уже одобрили в Главгосэкспертизе.

- Реализация проекта позволит обеспечить транспортную связь между застраиваемой территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской областью, - сообщает пресс-служба ведомства.

Одновременно со строительством магистрали номер 15 – рабочее название продолжения улиц Пионерстроя, будет переделана и существующая дорожная развязка на КАДе, к которой тянут дорогу.

Вместо «трубы» дорожники построят классический «клеверный лист». Кроме того, за КАДом магистраль номер 15 продолжится и в районе Новоселок соединится с другими улицами микрорайона, пока носящими названия магистраль номер два и номер девять.

Сроки работ пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU