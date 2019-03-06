2019-03-06T16:02:18+03:00
Авто

Улицу Пионерстроя в Красносельском районе присоединят к КАДу

Перспективный проект одобрили в Главгосэкспертизе
Петр КИБЕР
Поделиться:
Улицу Пионерстроя продлят до КАД.Улицу Пионерстроя продлят до КАД.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Через некоторое время в Красносельском районе Санкт-Петербурга появится еще один выезд на Кольцевую автодорогу. До КАДа продлят улицу Пионерстроя. Проект развития дорожной сети уже одобрили в Главгосэкспертизе.

- Реализация проекта позволит обеспечить транспортную связь между застраиваемой территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской областью, - сообщает пресс-служба ведомства.

Одновременно со строительством магистрали номер 15 – рабочее название продолжения улиц Пионерстроя, будет переделана и существующая дорожная развязка на КАДе, к которой тянут дорогу.

Вместо «трубы» дорожники построят классический «клеверный лист». Кроме того, за КАДом магистраль номер 15 продолжится и в районе Новоселок соединится с другими улицами микрорайона, пока носящими названия магистраль номер два и номер девять.

Сроки работ пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге появилась игра, в которой Пушкин уворачивается от сосулек и прыгает по сугробам
За удар по лицу сотрудника ДПС петербуржец отправится в колонию
Прямые рейсы из Петербурга в Калмыкию появятся с апреля
В канун 8 Марта в Петербурге будет слякоть и сильный ветер
Петербургского правозащитника избили ночью в среду
Ремонт Ждановской набережной закончат досрочно
Орешки с «сюрпризом» прибыли в Петербург из Бразилии
Полиция задержала петербургского блогера, который помочился на пожилого соседа
Какие улицы Петербурга будут чистить от снега 6 марта
В Сестрорецке обрушился фасад памятника архитектуры «Дача Кочкина»
«Зенит» потроллил «Вильярреал» 15-градусными морозами в Петербурге
В Петербурге задержали безработных друзей, которые нападали на посетителей баров на Думской
Дети из многодетных семей из Петербурга поедут в областные школы бесплатно
В Пушкине неизвестные в масках похитили банкомат
8 марта станция метро «Технологический институт» изменит режим работы
В Приморском районе создадут парк площадью 75 гектаров за 1,2 миллиарда рублей
В Петербурге начали строить продолжение проспекта Ветеранов за 970 миллионов рублей