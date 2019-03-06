2019-03-06T19:08:02+03:00
Происшествия

За удар по лицу сотрудника ДПС петербуржец отправится в колонию

Пьяный водитель в бессознательном состоянии оскорбил и побил служителя правопорядка
Лилия КОЗЛОВА
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За пьяную выходку петербуржец отправится в колониюЗа пьяную выходку петербуржец отправится в колониюФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге 6 марта осудили мужчину, который устроил пьяные выходки в отношении сотрудника ДПС. Мужчина, находясь в бессознательном состоянии после определенного количество выпитого алкоголя, стал оскорблять сотрудника ДПС, а после даже попытался с ним подраться. За это теперь водителя ждет колония.

- В ноябре 2018 года пьяному подсудимому стало плохо. Приехали медики и стали оказывать ему помощь, пока мужчина в бессознательном состоянии сидел за рулем припаркованного автомобиля. При этом он начал выплескивать свой гнев на сотрудника ДПС, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Мужчина начал оскорблять инспектора и даже попытался подраться. Два раза он ударил рукой служителя правопорядка рукой по голове, а после замахнулся еще и ногой, однако полицейский уклонился.

Подсудимый уже ранее был осужден за хулиганство в пьяном виде. Поэтому на этот раз суд назначил ему 1 год и 8 месяцев наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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