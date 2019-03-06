2019-03-06T19:05:07+03:00
Общество

В Петербурге появилась игра, в которой Пушкин уворачивается от сосулек и прыгает по сугробам

Великий поэт в 8-бит ходит по улице Рубинштейна и спасает горожан от зимы
Лилия КОЗЛОВА
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Пушкин прыгает по сугробам и спасает старушек в центре Петербурга Скрин видео: Instagram KapodakiПушкин прыгает по сугробам и спасает старушек в центре Петербурга Скрин видео: Instagram Kapodaki
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Сложная ситуация с сосульками и сугробами зимой 2019 года в Петербурге вдохновляет многих на действия. Петербургская студия дизайна Kapodaki выпустила игру, в которой персонаж, очень похожий на поэта Александра Пушкина, гуляет по улице Рубинштейна, преодолевая преграды и спасая людей и динозавров.

- Этой зимой на улицах Петербурга падают даже трезвенники. А убирать кто будет, Пушкин?, - представили видео к игре разработчики.

Идея воплощена в 8-битной манере, напоминающие игры для «Сеги» и «Денди» на подобии «Марио». Автор идеи Артем Спиридонов придумал концепцию вместе с художницей Настей Холодиловой. В ней персонаж, который напоминает великого русского поэта, прыгает по сугробам, уворачивается от сосулек, а также помогает подняться на ноги упавшим пенсионерам. За это игрок получает дополнительные жизни.

kapodakikapodaki
В игре Пушкин бегает по Рубинштейна и уворачивается от падающих сосулек
62 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

Называется игра «SOSули». Пока что она еще не вышла в свет. Но петербуржцы, посмотревшие презентационное видео, назвали игру гениальной и заявили, что с нетерпением ждут ее на своих смартфонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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