В Петербурге появилась игра, в которой Пушкин уворачивается от сосулек и прыгает по сугробам
Сложная ситуация с сосульками и сугробами зимой 2019 года в Петербурге вдохновляет многих на действия. Петербургская студия дизайна Kapodaki выпустила игру, в которой персонаж, очень похожий на поэта Александра Пушкина, гуляет по улице Рубинштейна, преодолевая преграды и спасая людей и динозавров.
- Этой зимой на улицах Петербурга падают даже трезвенники. А убирать кто будет, Пушкин?, - представили видео к игре разработчики.
Идея воплощена в 8-битной манере, напоминающие игры для «Сеги» и «Денди» на подобии «Марио». Автор идеи Артем Спиридонов придумал концепцию вместе с художницей Настей Холодиловой. В ней персонаж, который напоминает великого русского поэта, прыгает по сугробам, уворачивается от сосулек, а также помогает подняться на ноги упавшим пенсионерам. За это игрок получает дополнительные жизни.
Называется игра «SOSули». Пока что она еще не вышла в свет. Но петербуржцы, посмотревшие презентационное видео, назвали игру гениальной и заявили, что с нетерпением ждут ее на своих смартфонах.
ИСТОЧНИК KP.RU