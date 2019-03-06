2019-03-06T21:15:16+03:00
Происшествия

В Купчино у «бомбилы» угнали автомобиль прямо во время поездки

Вместо оплаты водителю пассажир решил забрать его машину
Лилия КОЗЛОВА
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В Купчино у «бомбилы» пассажиры угнали автомобиль прямо во время поездкиВ Купчино у «бомбилы» пассажиры угнали автомобиль прямо во время поездкиФото: Артем КИЛЬКИН
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Прошлой ночью в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 26-летний молодой человек, который занимается частным извозом. Он рассказал, что пассажир вместо того, чтобы заплатить ему деньги за поездку, забрал его автомобиль.

- Инцидент с угоном произошел около дома 24 на Купчинской улице. К «бомбиле» в машину сели двое мужчин, назвали адрес и сразу поехали, не договариваясь о цене, - сообщили в группе «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Когда все-таки речь зашла об оплате, между водителем и пассажирами начался конфликт из-за разногласия. Страсти накалились, и один из мужчин схватил автомобилиста за горло и начал его душить. Второй пассажир в это время умудрился остановить машину.

Таксист вырвался из рук нападавшего, выскочил на улицу и отказался продолжать поездку. Однако пассажиры посчитали, что продолжат путь. Один из них сел за руль и нажал на педаль газа.

Сейчас автомобиль и угонщиков ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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