Погода на 7 марта в Петербурге: Снова снег

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-07T09:09:18+03:00

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После вчерашних 10-градусных заморозков в Петербурге вновь потеплело. Жители города уже давно привыкли к подобным погодным качелям, когда плюс сменяется минусом, а солнце сильным ливнем в течение одного дня. В четверг, 7 марта, в Северной столице будет тепло с небольшими периодическими осадками в течение всего дня.

- Утром и днем в четверг будет мокрый снег, местами небольшой. Ночные 11-градусные морозы сменятся положительной температурой. К обеду в Петербурге ожидается плюс два градуса тепла, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в Северной столице будет дуть преимущественно с юга. Синоптики обещают умеренный ветер, однако иногда порывы могут усиливаться до 10-12 метро в секунду.

А вот в праздничный день – 8 марта, к сожалению солнце не преподнесет себя в виде подарка. В Петербурге снова ожидается мокрый снег, иногда дождь. Температура воздуха днем будет держаться от 3 до 5 градусов выше нуля. Ветер снова будет дуть теплый, однако сильный. Но будем надеяться, что ветер разгонит тучи над Петербургом, чтобы весенний день озарило яркое солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU