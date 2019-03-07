Сбив насмерть старушку и въехав в магазин в Репино, водитель иномарки пойдет под суд

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-07T10:28:52+03:00

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В Петербурге завершено расследование громкой аварии, в которой погибла 80-летняя женщина. Как стало известно в четверг, 7 марта, уголовное дело в отношении 69-летнего водителя передано в суд. Сам автомобилист находится под домашним арестом.

- Смертельная авария произошла 15 сентября 2018 года в Курортном районе Петербурга в поселке Репино. Водитель ехал за рулем иномарки премиум-класса «Инфинити». Проявив легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке, на парковке рядом с Зеленоградским шоссе он въехал в движущийся впереди «Мерседес Бенц», - напомнили о случившемся в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

После столкновения с автомобилем, 69-летний водитель сбил с ног 80-летнюю пенсионерку-пешехода, затем наехал на опору дорожного знака и слетел в помещение круглосуточного магазина, разбив при этом стеклянные двери. Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм.

Своими действиями водитель «Инфинити» нарушил пять пунктов правил дорожного движения. После долгого расследования, в ходе которого были опрошены участники и свидетели ДТП, а также проведены экспертизы, было утверждено обвинение и направлено в Зеленоградский суд Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU