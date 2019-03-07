2019-03-07T16:12:50+03:00
Общество

8 марта на Финском заливе ожидается шторм

Волны будут подниматься почти на два метра в высоту
Лилия КОЗЛОВА
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На Петербург 8 марта надвигается штормНа Петербург 8 марта надвигается штормФото: Артем КИЛЬКИН
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В выходной день в честь 8 Марта жители Петербурга и области отправятся кто куда, чтобы отметить Международный женский день. Однако, если у кого-то было в планах устроить праздник в пятницу на побережье Финского залива, то лучше эту мысль отложить в сторону. 8 марта на заливе ожидается серьезный шторм с высокими волнами.

- В пятницу, 8 марта, по восточной части Финского залива пронесется юго-западный ветер со скоростью 12-16 метров в секунду. Несмотря а, вроде бы, не очень сильные порывы, высота волн вне льда будет достигать 1,3, а порой и 1,8 метров, - предупредило о шторме МЧС Ленобласти.

Из-за шторма спасатели настоятельно рекомендуют не выходить в залив, а также отказаться от рыбалки и прогулок по льду, так как это может быть крайне опасно для жизни.

Напомним, что сильный ветер 8 марта будет дуть почти во всех районах Ленинградской области и Петербурга. В субботу ветер усилится до 20 метров в секунду. Что касается температуры, то в праздничный день в области будет стоять теплая погода - до плюс шести градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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