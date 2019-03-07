2019-03-07T18:59:36+03:00
Общество

С 7 марта в Петербурге запрещен выход на лед

Нарушивших правило граждан ожидает штраф
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге с 7 марта запрещен выход на ледВ Петербурге с 7 марта запрещен выход на ледФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербург пришла календарная весна, все чаще держится плюсовая температура и постепенно начинают оттаивать реки и каналы города. Начиная с 7 марта в Северной столице запрещен выход на лед. Нарушивших это правило ожидает штраф от полутора до пяти тысяч рублей.

- Выход на лед сейчас связан с большим риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых, - заявили в Смольном.

Ежегодно время, когда петербуржцам разрешено гулять по Неве и другим рекам города, устанавливается опираясь на данные синоптиков. Сейчас метеорологи прогнозируют медленное разрушение ледового покрова на водных объектах Петербурга. Быстрое таяние снега и разрушение льда в сочетании с весенними ветрами может представлять большую опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарными правилами поведения на водоемах.

Также запрещено выезжать на лед на транспортных средствах, которые специально не предназначены для этого. Штраф за это также варьируется от полутора до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В феврале 2019 года в Петербурге введено в эксплуатацию 402 дома
Трое школьников надругались над одноклассницей в Колпино
«Зенит» объявил стартовый состав на матч против «Вильярреал»
Накануне 8 Марта Петербург встал в пробках
Почтовое отделение на Невском проспекте превратилось в магазин
Лесопарк «Сосновка» на севере Петербурга обустроят в 2020 году
8 марта на Финском заливе ожидается шторм
В Петербурге отказались выселять из квартиры семью с ребенком из-за долгов
Знакомство в соцсети закончилось для подростков изнасилованием на севере Петербурга
Эрмитажу подарили морозоустойчивую сакуру
В ЗакСе Петербурга обсудили реновацию и доплаты к пенсии
BMW сбило молодого петербуржца на Митрофаньевском шоссе
Второклассник едва не погиб в школе Петербурга, подавившись сосиской
У 75-летнего пенсионера в Петербурге обнаружили целую коробку патронов
Сбив насмерть старушку и въехав в магазин в Репино, водитель иномарки пойдет под суд
У пенсионерки с помощью гипноза украли мраморную таксу в Петербурге
Погода на 7 марта в Петербурге: Снова снег
СКА встретился со «Спартаком» на льду Петербурга
В Колпино мужчина обещал застрелить свою жену
В Купчино у «бомбилы» угнали автомобиль прямо во время поездки
На покупку новых вагонов метро в Петербурге выделят более трех миллиардов рублей
Петербурженка скрасила одиночество заключенного мужа своим присутствием и наркотиками