С 7 марта в Петербурге запрещен выход на лед

СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-07T18:59:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербург пришла календарная весна, все чаще держится плюсовая температура и постепенно начинают оттаивать реки и каналы города. Начиная с 7 марта в Северной столице запрещен выход на лед. Нарушивших это правило ожидает штраф от полутора до пяти тысяч рублей.

- Выход на лед сейчас связан с большим риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых, - заявили в Смольном.

Ежегодно время, когда петербуржцам разрешено гулять по Неве и другим рекам города, устанавливается опираясь на данные синоптиков. Сейчас метеорологи прогнозируют медленное разрушение ледового покрова на водных объектах Петербурга. Быстрое таяние снега и разрушение льда в сочетании с весенними ветрами может представлять большую опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарными правилами поведения на водоемах.

Также запрещено выезжать на лед на транспортных средствах, которые специально не предназначены для этого. Штраф за это также варьируется от полутора до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU