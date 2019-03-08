На улице Олеко Дундича рядом со школой прорвало трубу

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-08T09:55:04+03:00

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Жители Купчино снова жалуются на коммунальную аварию. Вечером 7 марта, около 23:00 у дома номер 35, корпус 3 по улице Олеко Дундича прорвало трубу с горячей водой.

- И снова прорыв. Это «всего» в первый раз за последние два месяца, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП».

Горожане отмечают, что коммуникации в этом месте лопаются регулярно. Их чинят, но следующий прорыв случается через некоторое время по соседству.

Надо сказать, что в зону разлива кипятка попала и школа номер 441. От проблем учеников и их родителей спасло то, что следующий день оказался праздничным, а посему учебное заведение закрыто.

Вскоре после прорыва на место прибыли аварийные бригады, которые начали ликвидацию последствий ЧП.

Впрочем, работы аварийщикам хватит надолго. В комментариях купчинцы сообщали и о другом прорыве – на Бухарестской улице у дома 146 в воздух также поднимался пар.

ИСТОЧНИК KP.RU