2019-03-08T11:15:02+03:00
Общество

8 марта в Петербурге потеплеет до плюс 6 градусов

Но даже слякотная погода не омрачит праздник
Петр КИБЕР
Поделиться:
8 марта в Петербурге будет слякотно и до плюс 6 градусов.8 марта в Петербурге будет слякотно и до плюс 6 градусов.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Утром 8 марта в Петербурге тихо. Все мужчины встали рано-рано и готовят завтрак для своих любимых женщин. А сами представительницы прекрасной половины человечества мирно спят, отходя от вчерашних корпоративов. И никакая непогода не помешает им хорошо отметить праздник.

- 8 марта в Петербурге ожидается облачная погода. Днем дождь, южный и юго-западный умеренный ветер. Температура поднимется до +4…+6 градусов, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

И действительно, синоптики в своем прогнозе не ошиблись. Слякоть и дождь – вот что встречает горожан, решивших выходной день выйти на улицу. И если верить метеорологам, то такая погода ждет горожан до 15-го числа.

А вот «переход через ноль» - когда не календарная, а температурная весна вступит в свои права, случится в районе 22-23 марта. Именно с этого момента плюсовых температур станет больше минусовых и на улице начнет все таять и расцветать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24