8 марта в Петербурге потеплеет до плюс 6 градусов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-08T11:15:02+03:00

8 марта в Петербурге будет слякотно и до плюс 6 градусов. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Утром 8 марта в Петербурге тихо. Все мужчины встали рано-рано и готовят завтрак для своих любимых женщин. А сами представительницы прекрасной половины человечества мирно спят, отходя от вчерашних корпоративов. И никакая непогода не помешает им хорошо отметить праздник.

- 8 марта в Петербурге ожидается облачная погода. Днем дождь, южный и юго-западный умеренный ветер. Температура поднимется до +4…+6 градусов, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

И действительно, синоптики в своем прогнозе не ошиблись. Слякоть и дождь – вот что встречает горожан, решивших выходной день выйти на улицу. И если верить метеорологам, то такая погода ждет горожан до 15-го числа.

А вот «переход через ноль» - когда не календарная, а температурная весна вступит в свои права, случится в районе 22-23 марта. Именно с этого момента плюсовых температур станет больше минусовых и на улице начнет все таять и расцветать.

ИСТОЧНИК KP.RU