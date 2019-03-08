Игорь Корнелюк поздравил женщин в трамвае, а Сергей Боярский и брат Запашные – в метро

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-08T13:59:40+03:00

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В Международный женский день всех представительниц прекрасной половины человечества принято одаривать цветами. И хоть не все рады такому вниманию, большинство с благодарностью принимает букеты. И сегодня в общественном транспорте прекрасных дам поздравляли знаменитости.

- Дорогие женщины, дорогие пассажиры электротранспорта! Хочу поздравить вас с самым теплым и самым светлым весенним праздником. Мы все же перезимовали! - приводят слова музыканта Игоря Корнелюка «Невские Новости».

После этого певец сел в трамвай на улице Савушкина одарил пассажирок, а также вагоновожатую цветами. Не меньше повезло и петербурженкам, оказавшимся в метро. На станции «Гостиный двор» цветы раздавали депутат Госдумы и сын «всероссийского мушкетера» Сергей Боярский, а также дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные.

- Поздравляем всех петербурженок с прекрасным праздником. Хотим этими цветами привлечь весну и растопить женские сердца, - заявил Сергей Боярский.

ИСТОЧНИК KP.RU