Женщины-военнослужащие совершили рекордный прыжок с парашютом в честь 8 марта

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-08T17:14:10+03:00

До этого на троих у отважных спортсменок было 7999 десантирований

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Восемь тысяч прыжков – невероятное количество, которое тяжело даже представить. А именно столько составлял суммарный счет трех девушек из Западного военного округа (ЗВО) Минобороны России. И сегодня, в честь праздника, они совершили юбилейный спуск с парашютом.

- Елена Лапина, на счету которой 4251 прыжок, ефрейтор Наталья Андреева (2402 прыжков) и рядовая Юлия Быкова (1346 прыжков) совершили совместный прыжок, демонстрируя упражнение по групповой купольной акробатике, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Шаг из вертолета Ми-8 девушки сделали на высоте 3,5 километра. Впрочем, учитывая их прыжковый запас, успешное приземление было лишь делом техники.

Надо сказать, что все парашютистки занимаются прыжковым спортом в свободное время, ведь служат они мотострелковой бригаде и дивизии противовоздушной обороны. Зато на соревнованиях с блеском отстаивают честь ЗВО, занимая первые места в составе сборной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU