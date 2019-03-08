«Зенит» поздравил легендарного нападающего Юрия Желудкова с 60-летием

СЕГОДНЯ 21:02 2019-03-08T21:02:23+03:00

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Казалось бы, совсем недавно Юрий Желудков блистал на поле стадиона имени Кирова, приводя десятки тысяч болельщиков в восхищение своей отточенной техникой и блестящей игрой, а сегодня ветерану «Зенита» уже исполнилось 60 лет. С этим праздником юбиляра поздравил родной клуб.

- Расцвет карьеры Юрия Желудкова пришелся на самый главный год в истории «Зенита» — 1984-й. Став тогда лучшим бомбардиром команды, он внес решающий и определяющий вклад в первое золото «Зенита», - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомн6им, что Юрий Желудков играл за клуб с берегов Невы на протяжении 11 лет - с 1980 по 1991 год. На его счету 87 голов, 14 из которых он, будучи мастером исполнения штрафных ударов, забил прямым ударом в ворота.

В честь юбилея на ближайшей домашней игре «Зенита» с «Уфой» легендарный нападающий сделает первый удар по мячу.

Также 8 марта празднуют дни рождения Роберт Мак, словаку исполнилось 28 лет, и Эльмир Набиуллин, ему 24.

ИСТОЧНИК KP.RU