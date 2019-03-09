Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли створки дамбы

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-09T10:23:11+03:00

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Сильный порывистый ветер и плюсовая температура приостановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру: как сообщают в Дирекции Комплекса защитных сооружений, сегодня, 9 марта, в 05:50 для предотвращения угрозы наводнения затворы дамбы закрыли.

– Накануне синоптики прогнозировали усиление ветра порывами до пятнадцати-двадцати метров в секунду, а также повышение уровня воды до опасных значений, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – При таких погодных условиях возможно интенсивное разрушение ледового покрова акватории.

По данным МЧС, на семь часов утра по ту сторону дамбы оказались три грузовых судна, которые вынуждены дожидаться открытия судопропускных.

– Максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы ожидается в 13:00, – добавляют в Дирекции КЗС. – Прогнозируемый уровень – 181 сантиметр, что квалифицируется как опасное наводнение.

Кстати, 7 марта в силу вступил официальный запрет на выход на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU