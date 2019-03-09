2019-03-09T11:17:36+03:00
Происшествия

В Ломоносове школьник употребил наркотики и впал в кому

Старшеклассника нашли лежащим без сознания на уличной скамейке
Анна ПОСЛЯНОВА
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Подросток состоит на учете в службе по делам несовершеннолетнихПодросток состоит на учете в службе по делам несовершеннолетнихФото: Павел МАРТИНЧИК
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Молодого человека, который никак не реагировал на прохожих, заметили лежащим на лавочке у дома №3 по улице Скуридина в Ломоносове вчера, 8 марта, примерно в пять часов вечера. Вызвали «скорую». Парня – как выяснилось, пятнадцатилетнего ученика десятого класса одной из школ Петербурга – увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова.

– Медики диагностировали у молодого человека отравление неизвестным наркотическим веществом, он впал в кому первой степени, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В тот же день в семь часов вечера о юном пациенте под наркотиками, который едва не распрощался с жизнью, сообщили в полицию.

– Подросток состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних, – сообщает «Оперативное прикрытие».

Доктора пытаются вернуть парня к нормальной жизни. Полиция ведет проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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