«Угроза наводнения миновала». В Петербурге открывают дамбу

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-09T13:47:37+03:00

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Судопропускные сооружения дамбы закрыли сегодня около шести часов утра. В 13:00, после пика разгула стихии, плавучий затвор С-1 – морских ворот в Петербург для крупных судов – двинулся в сторону открытия.

– По состоянию на 13:00 угроза морского нагонного наводнения миновала, – пояснили в Дирекции Комплекса защитных сооружения Петербурга. – Успешно предотвращено шестнадцатое наводнение.

Так как открытие дамбы занимает какое-то время, то полностью судопропускные и водопропускные сооружения будут открыты к 14:10. Движение по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено.

– В условиях сложной метеорологической и ледовой обстановки все технологическое оборудование КЗС отработало в штатном режиме, – добавили в ведомстве. – Но дежурная служба остается на рабочих местах в режиме готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU