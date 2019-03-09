2019-03-09T14:19:31+03:00
Происшествия

К воинской части под Всеволожском подбросили бомбу в виде фонарика

Был взрыв, но обошлось без пострадавших
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
«Фонарщику» светит от трех до шести лет за решеткой«Фонарщику» светит от трех до шести лет за решеткойФото: Ася ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Подозрительную находку сделал вчера, 8 марта, около полудня военный, который патрулировал внешний периметр части Гвардейского зенитного ракетного Речицко-Бранденбургского полка. В двадцати метрах от КПП в деревне Ваганово молодой человек заметил фонарик.

Ракетчик поднял находку, металлический корпус длиной примерно сорок сантиметров, и отбросил ее в сторону. Через тридцать секунд раздался хлопок. «Фонарик» разорвало на части. В результате взрыва самодельной бомбы никто, к счастью, не пострадал.

– На место прибыла взрывотехническая группа УФСБ, – сообщает «Оперативное прикрытие». – Специалисты установили, что металлический корпус фонаря был начинен поражающими элементами (гайками). Фонарь запитан от батарейки «Крона», монтаж детонации был выполнен так, чтобы она срабатывала на включение фонаря.

По факту «незаконного изготовления взрывчатых устройств» завели уголовное дело. «Фонарщику» светит от трех до шести лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завтра погода в Петербурге будет лучше, чем сегодня
Со льда Финского залива спасли 97 рыбаков
В РПЦ осудили исполнение шуточной песни про бомбардировку США в Исаакиевском соборе
На Пестеля спасатели, медики и полицейские целый час уговаривали мужчину не прыгать
Вслед за деревьями и бытовками в Петербурге сдуло светофоры и остановки
Митянина – о смерти мужчины, который поскользнулся и проломил голову: «Проводится экспертиза»
Аэропорт Пулково снова принимает самолеты
Электрички четырех маршрутов задерживаются на час и более из-за обрыва проводов
«Угроза наводнения миновала». В Петербурге открывают дамбу
Старейшего оператора «Ленфильма», на которого упала глыба льда, выписали из больницы
Хакеров, которые взломали страничку дирижера оркестра филармонии, интеллигентно потроллили
В Ломоносове школьник употребил наркотики и впал в кому
Житель деревни под Кингисеппом расстрелял кафе из охотничьего ружья
«Зенит» в пятерке клубов Лиги Европы с самыми посещаемыми домашними матчами
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли створки дамбы