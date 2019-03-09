К воинской части под Всеволожском подбросили бомбу в виде фонарика

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-09T14:19:31+03:00

«Фонарщику» светит от трех до шести лет за решеткой Фото: Ася ЖУКОВА

Был взрыв, но обошлось без пострадавших

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Подозрительную находку сделал вчера, 8 марта, около полудня военный, который патрулировал внешний периметр части Гвардейского зенитного ракетного Речицко-Бранденбургского полка. В двадцати метрах от КПП в деревне Ваганово молодой человек заметил фонарик.

Ракетчик поднял находку, металлический корпус длиной примерно сорок сантиметров, и отбросил ее в сторону. Через тридцать секунд раздался хлопок. «Фонарик» разорвало на части. В результате взрыва самодельной бомбы никто, к счастью, не пострадал.

– На место прибыла взрывотехническая группа УФСБ, – сообщает «Оперативное прикрытие». – Специалисты установили, что металлический корпус фонаря был начинен поражающими элементами (гайками). Фонарь запитан от батарейки «Крона», монтаж детонации был выполнен так, чтобы она срабатывала на включение фонаря.

По факту «незаконного изготовления взрывчатых устройств» завели уголовное дело. «Фонарщику» светит от трех до шести лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU