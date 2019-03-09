Электрички четырех маршрутов задерживаются на час и более из-за обрыва проводов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-09T14:36:02+03:00

Новых обрывов быть сегодня не должно: стихия уже утихает Фото: Татьяна Коркина

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Порывистый ветер сдувает деревья, в том числе, и на линии электропередач. Из-за обрыва проводов стоят электрички на участке Капитолово – Токсово – Пери.

– Из-за отсутствия напряжения в контактной сети ожидается задержка пригородных поездов, – сообщают в пресс-службе Октябрьской железной дороги. – Электропоезда №6577 и № 6529 следуют с задержкой около трех часов, электропоезда №6531 и №6532 следуют с задержкой более одного часа.

Специалисты Октябрьской железной дороги говорят, что делают все, что в их силах, чтобы скорее вернуть электрички в график, и извиняются за неудобства для пассажиров. Актуальную информацию о задержках сообщают, в первую очередь, по громкой связи на станциях и вокзалах.

Новых обрывов быть сегодня не должно: стихия уже утихает, угроза наводнения миновала, а аэропорт Пулково готовится в открытию.

ИСТОЧНИК KP.RU