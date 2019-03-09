2019-03-09T14:47:57+03:00
Происшествия

Аэропорт Пулково снова принимает самолеты

Из-за непогоды он был закрыт три с половиной часа
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сначала планировали, что аэродром будет закрыт в течение двух часовСначала планировали, что аэродром будет закрыт в течение двух часовФото: Олег ЗОЛОТО
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Воздушная гавань Петербурга закрылась для самолетов сегодня, 9 марта, в одиннадцать часов утра. Причиной тому стали порывистый ветер и обильные осадки.

Сначала планировали, что аэродром будет закрыт в течение двух часов. Затем вынужденную меру продлили еще на час и двадцать минут.

– В 14:20 мы возобновили прием и вылет самолетов, – сообщил «Комсомолке» оператор аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы». – В целом получилось около двадцати задержек на вылет, а еще около двадцати самолетов были задержаны на прилет, в том числе ушли на запасные аэродромы.

Стихия изрядно подпортила жизнь не только аэропорту, но и дамбе, которую пришлось закрывать. Досталось и дорожникам, которые из-за непогоды ограничивали движение по трассам и разгребали массовые аварии. А вот для железнодорожников все только начинается: из-за обрыва проводов электрички в северном направлении опаздывают на один-три часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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