2019-03-09T16:18:19+03:00
Происшествия

Вслед за деревьями и бытовками в Петербурге сдуло светофоры и остановки

А поваленное ветром дерево на Тихорецком разбило сразу четыре авто
Анна ПОСЛЯНОВА
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В городе произошли «аварии без участия водителей»: в качестве движущей силы выступил ветер. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»В городе произошли «аварии без участия водителей»: в качестве движущей силы выступил ветер. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
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Погода уже утихомирилась. Но за последние пару часов список бедствий пополнился «унесенными ветром» остановками общественного транспорта, светофорами и даже крышами.

Как сообщают очевидцы, автобусные остановки попадали под натиском ветра в Рыбацком и в Мурине. Светофоры не выдержали порывов стихии на углу Малой Балканской и Олеко Дундича, а также на перекрестке Среднего и Наличного проспектов, причем во втором случае «трехглазый» приземлился прямо на двигающуюся по дороге машину.

В Петергофе в новых жилых квартирах произошла «авария без участия водителей»: в качестве движущей силы выступил ветер. Порывом микроавтобус, стоящий на скользком асфальте, сдуло в сторону легковой иномарки.

На Елизарова дерево упало на автомобиль. На Тихорецкой дерево рухнуло сразу на четыре машины. ЧП случилось во дворе дома №9, причем «машины разбило сильно».

На проспекте Луначарского улетел строительный забор. На Ефимова от дома №1/4 оторвало вентиляционную трубу. На Бабушкина с кровли упал фрагмент ограждения. А с одной из новостроек «Балтийской Жемчужины» чуть не сорвало лист кровли, который опасно навис на большой высоте. На месте заметили команду спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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