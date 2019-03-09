Вслед за деревьями и бытовками в Петербурге сдуло светофоры и остановки
Погода уже утихомирилась. Но за последние пару часов список бедствий пополнился «унесенными ветром» остановками общественного транспорта, светофорами и даже крышами.
Как сообщают очевидцы, автобусные остановки попадали под натиском ветра в Рыбацком и в Мурине. Светофоры не выдержали порывов стихии на углу Малой Балканской и Олеко Дундича, а также на перекрестке Среднего и Наличного проспектов, причем во втором случае «трехглазый» приземлился прямо на двигающуюся по дороге машину.
В Петергофе в новых жилых квартирах произошла «авария без участия водителей»: в качестве движущей силы выступил ветер. Порывом микроавтобус, стоящий на скользком асфальте, сдуло в сторону легковой иномарки.
На Елизарова дерево упало на автомобиль. На Тихорецкой дерево рухнуло сразу на четыре машины. ЧП случилось во дворе дома №9, причем «машины разбило сильно».
На проспекте Луначарского улетел строительный забор. На Ефимова от дома №1/4 оторвало вентиляционную трубу. На Бабушкина с кровли упал фрагмент ограждения. А с одной из новостроек «Балтийской Жемчужины» чуть не сорвало лист кровли, который опасно навис на большой высоте. На месте заметили команду спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU