Завтра погода в Петербурге будет лучше, чем сегодня
После ветреной субботы, которая закрыла дамбу и аэропорт, повалила деревья и остановки общественного транспорта, в Петербург придет более миролюбивое воскресенье.
– 10 марта будет облачно, ночью будет небольшой снег, днем ожидается небольшой дождь, – сообщают в Северо-Западном управлении Росгидромета. – Ветер умеренный, скоростью пять-десять метров в секунду. Температура воздуха ночью – от минус двух градусов до нуля, днем – плюс два-четыре градуса. На дорогах гололедица.
Понедельник, 11 марта, метеорологи обещают таким же, за исключением температуры воздуха: к началу неделю похолодает ночью до минус шести градусов, а днем столбик термометра не сможет превысить даже нулевую отметку.
Во вторник, 12 марта, похолодание продолжится. Ночью прогнозируют до минус семи градусов, днем – максимум минус два градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU