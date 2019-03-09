2019-03-09T18:37:50+03:00
Происшествия

Завтра погода в Петербурге будет лучше, чем сегодня

Синоптики обещают умеренный ветер и небольшой дождь
Анна ПОСЛЯНОВА
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Днем в воскресенье в городе будет тепло и не слишком ветреноДнем в воскресенье в городе будет тепло и не слишком ветреноФото: Олег ЗОЛОТО
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После ветреной субботы, которая закрыла дамбу и аэропорт, повалила деревья и остановки общественного транспорта, в Петербург придет более миролюбивое воскресенье.

– 10 марта будет облачно, ночью будет небольшой снег, днем ожидается небольшой дождь, – сообщают в Северо-Западном управлении Росгидромета. – Ветер умеренный, скоростью пять-десять метров в секунду. Температура воздуха ночью – от минус двух градусов до нуля, днем – плюс два-четыре градуса. На дорогах гололедица.

Понедельник, 11 марта, метеорологи обещают таким же, за исключением температуры воздуха: к началу неделю похолодает ночью до минус шести градусов, а днем столбик термометра не сможет превысить даже нулевую отметку.

Во вторник, 12 марта, похолодание продолжится. Ночью прогнозируют до минус семи градусов, днем – максимум минус два градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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