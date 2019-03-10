Нобоа и Ригони вышли на поле в матче против «Уфы»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-10T16:59:30+03:00

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В Петербурге начался матч, в котором встретились «Зенит» и «Уфа». На поле сине-бело-голубые вышли в следующем составе: Андрей Лунев, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Кристиан Нобоа.

Появление последнего игрока стало для зрителей сюрпризом. Это первая официальная игра Нобоа после того, как он получил разрыв крестообразных связок в августе прошлого года.

«Зенит» выступает в лазурной форме. Соперник - в белой. Матч стартовал с символического удара по мячу в исполнении Юрия Желудкова. Два дня назад легендарному футболисту, бывшему полузащитнику «Зенита» исполнилось 60 лет.

Напомним, встреча проходит на домашнем стадионе петербургской команды. На трибуны болельщики отправились сытыми и довольными. Перед игрой они праздновали масленицу: состязались в народных забавах и ели блины.

ИСТОЧНИК KP.RU