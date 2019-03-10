2019-03-10T20:08:27+03:00
Спорт

«Тяжелая победа в сложных условиях»: «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:1

Мячи в ворота соперника отправили Сердар Азмун и Эмилиано Ригони
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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"Зенит" победил "Уфу" на домашнем стадионе в Петербурге. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"."Зенит" победил "Уфу" на домашнем стадионе в Петербурге. Фото: пресс-служба ФК "Зенит".
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Сине-бело-голубые продолжают укреплять позиции в чемпионате России. Петербургская команда одолела «Уфу» в матче на домашнем стадионе 10 марта. Отличились двое - Сердар Азмун и Эмилиано Ригони.

- Пропустив дважды в течение четырех минут, уфимцы заиграли агрессивнее, но вместе с тем и более сумбурно, лихорадочно, - отмечается на сайте футбольного клуба.- 2:1 — с таким счетом завершился второй матч зенитовцев в чемпионате после зимнего перерыва. Таким образом, «Зенит» набрал очередные три очка и продолжает уверенно лидировать в чемпионате России.

Главный тренер команды, Сергей Семак, поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что некоторые игроки «не доработали».

- Надо было забивать, вместо этого грубо ошиблись и пропустили мяч. Не доработали многие игроки, сыграли плохо в ситуации с пропущенным мячом, - цитирует Семака пресс-служба клуба. - В дальнейшем смогли забить два. Нужно было и третий, чтобы не доводить до нервного о кончания со штрафным, угловым, поскольку вероятность ошибки возрастает. Некоторые игроки выглядели подуставшими после последнего матча. Надо восстанавливаться и готовиться к следующей игре. Тяжелая победа в сложных боевых условиях.

Следующую игру сине-бело-голубые проведут в четверг, 14 марта. В рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА они сразятся с командой «Вильярреала» в Испании.

КСТАТИ

Помимо победы «Зенита» прошедший матч запомнится еще одним важным событием – стадион на Крестовском принял миллионного посетителя.

- В общей сложности к 10 марта 2019-го арена приняла 1 миллион 22 тысячи гостей в сезоне-2018/19, - сообщают в пресс-службе клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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