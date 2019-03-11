2019-03-11T10:14:30+03:00
Происшествия

«Опель» прилег на крышу на проспекте Маршала Жукова

Автомобиль перевернулся в Кировском районе Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Иномарка перевернулась на проспекте Маршала ЖуковаИномарка перевернулась на проспекте Маршала ЖуковаФото: СОЦСЕТИ
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Хоть на календаре уже и наступила весна, но на улицах Петербурга по-прежнему сильный гололед. Местный гонщик на автомобиле марки «Опель» поскользнулся на дороге и перевернулся на крышу машины. Инцидент произошел поздно вечером в воскресение, 10 марта, в Кировском районе Северной столицы.

- На проспекте Маршала Жукова перед Лиговским путепроводом лежит перевернутая машина, - сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

На фото, опубликованных в интернете, видно, что на месте аварии работают спасательные службы, полиция и медики. Как сообщают свидетели, водитель иномарки после серьезного ДТП остался жив. Судя по открытым дверям, «отдыхающего» на крыше «Опеля», автомобилиста вытащили из салона и отправили в машину реанимации, где ему оказали помощь. О том, в каком состоянии находится водитель, не известно.

Как именно произошло такое ДТП, чтобы автомобиль оказался перевернутый, достоверно не известно. Очевидцы сообщают, что всему виной большая скоростью и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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