Полуголая парочка проехалась по Невскому на крыше авто

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-11T11:58:10+03:00

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Длинные праздничные выходные «снесли голову» группе молодых людей. В понедельник, 11 марта, в интернете появилось видео, на котором разгоряченные парни и девушка в полуобнаженном виде прокатились по Невскому проспекту, стоя на крыше автомобиля.

Своим эпатажным поступком экстрималы хотели «раскачать» Невский проспект, но вместо этого столкнулись с жесткой критикой петербуржцев.

- Добро пожаловать в ГИБДД через пару дней. Ничему не учат видео и последствия с покатушками на ватрушках по городу. Хоть нарушений ПДД на видео нет, но административку, мне кажется, впаяют, - высказала мнение одна из пользователей социальной сети «ВКонтакте», где было опубликовано видео.

В ролике парень в кедах, кепке и красных трусах и девушка в обтягивающей черной одежде танцую на крыше движущегося автомобиля, держась за веревку, чтобы не упасть. Еще один обнаженный парень высовывался из окна машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696400" frameborder="0"></iframe> Полуобнаженная парочка станцевала на крыше авто, движущегося по Невскому проспекту.

- Молодость все прощает. Простите, если кого обидели данным видео, мы не со зла, - написала в комментариях к видео обнаженная танцовщица.

Однако петербуржцы посчитали, что выходка ребят слишком глупая и ее можно списать на весеннее обострение.

ИСТОЧНИК KP.RU