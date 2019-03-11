2019-03-11T11:58:10+03:00
Общество

Полуголая парочка проехалась по Невскому на крыше авто

Молодые люди устроили экстремальный заезд по главному проспекту Петербурга [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Полуголая парочка "раскачала" Невский проспект Фото: Стоп-кадр с видеоПолуголая парочка "раскачала" Невский проспект Фото: Стоп-кадр с видео
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Длинные праздничные выходные «снесли голову» группе молодых людей. В понедельник, 11 марта, в интернете появилось видео, на котором разгоряченные парни и девушка в полуобнаженном виде прокатились по Невскому проспекту, стоя на крыше автомобиля.

Своим эпатажным поступком экстрималы хотели «раскачать» Невский проспект, но вместо этого столкнулись с жесткой критикой петербуржцев.

- Добро пожаловать в ГИБДД через пару дней. Ничему не учат видео и последствия с покатушками на ватрушках по городу. Хоть нарушений ПДД на видео нет, но административку, мне кажется, впаяют, - высказала мнение одна из пользователей социальной сети «ВКонтакте», где было опубликовано видео.

В ролике парень в кедах, кепке и красных трусах и девушка в обтягивающей черной одежде танцую на крыше движущегося автомобиля, держась за веревку, чтобы не упасть. Еще один обнаженный парень высовывался из окна машины.

Полуобнаженная парочка станцевала на крыше авто, движущегося по Невскому проспекту.

- Молодость все прощает. Простите, если кого обидели данным видео, мы не со зла, - написала в комментариях к видео обнаженная танцовщица.

Однако петербуржцы посчитали, что выходка ребят слишком глупая и ее можно списать на весеннее обострение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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